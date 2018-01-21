NBA》里拉德7顆外線轟31分 拓荒者退獨行俠主場6連勝（影音）

Damian Lillard scores 31 PTS and dishes 9 AST in the @Trailblazers' win!#RipCity pic.twitter.com/F01NMmXur6 — NBA （@NBA） 2018年1月21日

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者今在主場迎戰獨行俠，一哥里拉德（Damian Lillard）單場外線9投7中，轟下31分外帶9助攻5籃板，與斬獲26分的麥考倫（CJ McCollum）攜手禦敵，領先大半時間的拓荒者雖在決勝節尾聲被拉近比分，最終仍以117：108擊敗獨行俠，收下本季最佳主場六連勝。

里拉德今開賽後完全燃燒，此役前9次出手全進，包括7顆三分球，率拓荒者火力全開頻頻拿分，團隊防守也成功製造壓迫，獨行俠得分主力D.史密斯（Dennis Smith Jr.）和H.巴恩斯（Harrison Barnes）直到第二節尾聲才進帳分數，半場打完拓荒者以62：45領先將近20分，團隊出手42次投進42次，命中率高達5成7。

易籃後拓荒者持續保持雙位數領先，但始終無法甩開對手糾纏，一路苦追的獨行俠在比賽結束倒數36秒時追到剩5分落後，但拓荒者戴維斯（Ed Davis）在最後17秒時灌籃得手，一把扣碎獨行俠的逆轉希望。此役拓荒者全隊砍進本季新高18顆三分球，6人至少投進2顆以上。

麥休斯（Wesley Matthews）投進3顆三分球獲全隊最多23分，諾威斯基（Dirk Nowitzki）全場12投8中包辦3記外線，與D.史密斯同獲次高21分寫本季新高。鼠蹊部拉傷的巴瑞亞（J.J. Barea）回歸首戰打23分鐘繳12分6助攻。

拓荒者里拉德全場15投10中，外線出手9投7中、罰球4次全進，手感火燙獨拿全場最高31分，外帶9籃板5助攻全能表現，搭檔麥考倫貢獻26分4籃板2助攻另有1抄截。阿米努（Al-Farouq Aminu）投進3顆三分球貢獻13分，此役全隊投籃命中率高達5成23，外線出手更是36投18中締造五成命中率。

里拉德賽後回應，今天會有如此表現只是職責所在，與即將公佈的明星賽替補名單毫無關聯，聯盟將於美國時間下週二公布這份由總教練親自挑選的名單，而拓荒者此役之後要等到下週一才有比賽，屆時總教練都已完成投票，因此今天對獨行俠的比賽，可說是里拉德能夠表現的最後機會，但里拉德對於記者推論並不感興趣，僅淡淡回應：「我就是得這麼打球，要有這種水準的表現才足以幫助我們贏得比賽，這就是我的職責所在，除此之外我無話可說。」

里拉德投進7顆三分球轟下31分。（美聯社）

麥考倫五成命中率斬獲26分。（美聯社）