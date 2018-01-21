山岳協會完成「會員直選」 理事長黃楩楠要營造安全爬山環境

〔記者林岳甫／台北報導〕體育改革模範生山岳協會率先完成由「會員直選」理事長，今日中午便由第11屆理事長何中達接交印信給第12屆理事長黃楩楠，榮譽理事長黃宗和之子黃義敦還現場拋磚引玉致贈100萬台幣給山岳協會，黃楩楠則期盼能為台灣營造更安全的爬山環境。

山岳協會榮譽理事長黃宗和、第11屆理事長何中達、第12屆理事長黃楩楠及財團法人希望基金會董事長紀政等人都出席今日交接事宜，擔任理事長7年的何中達笑說，「這段過程就是爬山一樣，背得很重的行囊，如今我也算是攻上山頂了。」

向來對於山岳協會勞心又勞力的黃宗和，今日到場見證協會完成改選里程碑，他的兒子、基宏實業董事長黃義敦也致贈100萬台幣給予協會。

黃楩楠13日確定接任理事長職務，對於未來已經有許多想法要實踐，他強調，自己與團隊沒有蜜月期可言，一切會務都得無縫接軌，期盼未來能營造更安全且美好，並讓國人能擁有最好的登山環境，也要將台灣山岳美景推向國際，讓更多人認識台灣。

山岳協會榮譽理事長黃宗和（左）及基宏實業董事長黃義敦致贈100萬台幣給予協會和新任理事長黃楩楠（右）。（記者林岳甫攝）

山岳協會榮譽理事長黃宗和（記者林岳甫攝）

第11屆理事長何中達（左起）、財團法人希望基金會董事長紀政、第12屆理事長黃楩楠（記者林岳甫攝）

第11屆理事長何中達（左起）、財團法人希望基金會董事長紀政、第12屆理事長黃楩楠（記者林岳甫攝）