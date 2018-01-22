謝淑薇挑戰前球后柯珀 今日賽事預告與轉播

謝淑薇將挑戰柯珀。（路透）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網第八天，謝淑薇預計將在早上10點於Rod Laver球場對決前球后柯珀（Angelique Kerber）。30歲的柯珀去年陷入低潮，今年捲土重來，至今狀況保持絕佳，澳網目前一盤未失。謝淑薇能否再次延續連二場擊敗強敵的好手感，並晉級8強創造生涯最佳成績呢？

女雙「詹家姊妹」也將上演姊妹鬩牆的戲碼，早上8點詹詠然與搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）將面對詹皓晴與搭檔史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）。喜愛網球的球迷們，請一起為台灣選手加油！

女單部分，下午2點球后哈勒普（Simona Halep）將迎戰日本好手大坂直美，隨後晚場將上演捷克內戰，由第6種子普利絲可娃（Karolina Pliskova）對決斯特里科娃（Barbora Strýcová）。

男單方面，「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）將在中午12點出戰匈牙利好手法索維斯（Marton Fucsovics）、「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）將對陣上一場保冷擊敗第4種子的韓國選手鄭泫，精采可期！

NBA方面，馬刺坐鎮主場迎戰溜馬。馬刺近況普通，近5場僅2勝3敗，且三名主力吉諾比利（Manu Ginobili）、蓋伊（Rudy Gay）、雷納德（Kawhi Leonard）皆高掛免戰牌，勢必對團隊造成影響。

溜馬隊目前以24勝22敗暫居東部第七，但最近吞下二連敗，球隊主力後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）狀態優異，近3場平均攻下25.3分，絕對是馬刺必須注意的對象。溜馬想穩住季後賽席位必須再加把勁了！喜愛籃球的朋友，千萬不要錯過了！

澳網

08:00開始 （FOX體育）

NBA例行賽

08:00 溜馬@馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

PGA美巡賽

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前球后柯珀。（法新社）