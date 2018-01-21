中職》潘威倫遺憾無緣旅韓 樂見王維中闢路

潘威倫無緣旅外覺得可惜，為即將加盟NC恐龍的王維中高興。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕曾經是最接近韓國職棒的台灣球員，獅隊投手「嘟嘟」潘威倫無緣旅外，至今仍覺得可惜，卻也為即將加盟NC恐龍的釀酒人左投王維中高興。

「站在選手立場，聽到這消息其實很開心，有好環境都可以嘗試，不同棒球文化有不同東西，多看多學很好啊！」潘威倫說，若王維中在韓國投出好表現，或許還能拚回大聯盟。

潘威倫也提到，現在資訊發達，可接收許多韓職消息，但畢竟台灣沒人去打過，無法真正清楚當地環境，王維中的挑戰有助國內更了解韓職，參考並學習優點，或帶動選手交流。

潘威倫原有機會成為首位進軍韓職的台將，2010年季後行使旅外自由球員權利，觀察他多年的SK飛龍準備出手網羅，球團高層親自來台洽談，開出複數年合約，最後卻卡在高額轉隊費而破局。

潘威倫當年準備勇闖韓國，透過比賽或上網慢慢了解韓職環境，但畢竟資訊不如現在豐富，比起日職相對陌生；而他近年赴韓比賽更發現，韓職無論球場、訓練設備都十分完善，進步許多。

嘟嘟說：「現在韓職環境真的很不錯，除了語言、飲食等方面，跟美國應該沒有太大差別，維中旅美多年，再去韓國可能會適應得比較快。」

統一獅潘威倫。（記者黃志源攝）