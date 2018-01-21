NBA》飆風玫瑰未凋零 羅斯：我始終相信自己天賦異稟

「飆風玫瑰」羅斯（右）努力找回自己的比賽節奏。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季狀況起起伏伏的騎士隊「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose），自從11月初受傷後就一直缺席，一度還自請離隊，「飆風玫瑰」復出首戰迎戰魔術雖然為了保險起見僅上場13分鐘，不過他還是高效率的繳出了9分、3籃板成績，今天對上雷霆上場21分鐘他也拿下12分2籃板3助攻。

包含前役和今天的比賽，這才是羅斯職業生涯第三次擔任替補，對於自己得從板凳出發，羅斯在受訪時倒是毫不在意。

「如果他們需要毛巾，我可以當那個遞毛巾的人也沒關係！我的工作就是上場比賽，保持我的專業，就像我所說的，我仍然熱愛這項運動。所以只要我能上場，就會盡全力去贏球、讓隊友團結，努力打出我的風格。」羅斯說。

談到自己的復出狀況，羅斯也補充說：「我仍相信自己天賦異稟！相信自己能幫助這支球隊，只是需要一些時間，所以我決定不要想太多，只要好好專注在幫助球隊得分上，盡力過好每一天。」

去年夏天才加盟騎士的「閃電俠」魏德（Dwyane Wade），在談起羅斯的回歸時，也給予他相當正面評價。

「本季我比較少有跟他搭檔的機會，在熱身賽我們有一起打過幾次，能看到他回歸感覺很好，我們都知道他是有多熱愛打球。我相信他的身體和比賽狀態都會慢慢回復的，他的復出戰表現也很好，雖然隊友與他在場上配合起來還有點生疏，不過我們會將繼續培養彼此默契。」魏德說。

而羅斯在談到與魏德一起在替補陣容裡搭檔的感受時，他也說：「與魏德打球感覺很有趣，他總是在講話，一直跟球員們溝通，讓大家了解場上的情況，我想這就是奪冠的經驗吧，他與我和所有隊友交流的方式正是我們非常需要的。」

羅斯復出戰表現受到隊友肯定。（資料照，法新社）

