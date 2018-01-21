澳網》「我會被打死吧！」 謝淑薇16強賽前不忘搞笑

謝淑薇將挑戰生涯首闖大滿貫前8紀錄。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年度四大滿貫率先登場的澳洲網球公開賽，32歲老將謝淑薇女單連爆冷門，預計週一台灣時間上午約10時（FOX體育台／FOX體育三台直播），即將強碰前世界球后的德國第21種子柯珀（Angelique Kerber），尋求挑戰生涯首闖大滿貫前8紀錄，賽前接受外媒訪問時，她不忘搞笑自嘲：「不要跟我說會打敗她，我應該會被她打死吧！」

儘管國際賭盤多一面倒看好曾在2016年囊括澳網、美網女單冠軍的柯珀，但見慣風浪的謝淑薇也沒在怕的，即使左手持拍的柯珀經驗豐富，確實也不好對付，「她是一名偉大的女子選手，老實說，她在技術和力量層面也都比我好。」只是小薇也有其優勢，除了沒有任何壓力，更重要是打法靈活多變，對於習慣強勢球風的歐美悍將來說相當棘手，「我就是自由風格，其實還沒準備作戰計畫。我比較喜歡臨場發揮。」她也強調，自己會儘量保持樂觀，去取得每一場的勝利，並且奮戰到最後。

謝淑薇2008年曾從澳網女單會外，一路殺進會內16強（第4輪），才不敵當時比利時的世界球后漢妮（Justine Henin）；本屆她直接於會內捲土重來，次輪起先後淘汰雙料大滿貫冠軍的西班牙第3種子穆古魯莎（Garbine Muguruza）、前世界第2的波蘭第26種子拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），堪稱種子殺手。

德國好手柯珀。（路透）