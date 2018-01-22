NBA》球哥膝傷連4場缺陣 湖人痛宰尼克近8戰6勝（影音）

Jordan Clarkson posts 29 PTS, 6 REB, and a season-high 10 AST to lead the @Lakers to their fifth straight home win!#LakeShow pic.twitter.com/vmHyRNJpjv — NBA （@NBA） 2018年1月21日

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場招待尼克，「球哥」波爾（Lonzo Ball）左膝痠痛連4場缺陣，近期內回歸無望，但隊友持續高檔表現接連摘勝，克拉克森（Jordan Clarkson）轟下29分10籃板，搭配藍道（Julius Randle）27分12籃板，最終湖人以127：107輕取尼克，收下近8戰第6勝、主場5連勝。

2週前對獨行俠弄傷右膝後，球哥持續高掛免戰牌已連4場缺陣，腫脹疼痛的左膝讓他至今都還沒恢復練球，目前只進展到在跑步機上跑步，總教練華頓（Luke Walton）賽前受訪時表示球哥短期之內無法回歸，但將隨隊出征客場5連戰，至於何時回場得持續關注膝傷狀況，不會急於讓球哥復出。

今天對尼克之前，湖人在球哥缺陣時戰績是慘烈的1勝8敗，但此役在自家主場出賽，湖人延續高檔近況爽嗑大蘋果，尼克球星「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）因犯規麻煩上半場只打10分鐘，但尼克用近6成的高命中率穩住陣腳，上半場打完湖人以67：63暫時領先。

KP深陷犯規麻煩無法率隊止敗。（USA TODAY Sports）

易籃後湖人開始猛催油門，克拉克森和藍道攜手飆分逐漸擴大領先，第三節一度賞給對方10：0攻勢，決勝節尾聲更用17：4猛攻徹底甩開對手糾纏，無懸念拿下勝利，板凳出發的克拉克森19投12中轟下全場最高29分，還送出10助攻6籃板3抄截，藍道繳27分12籃板5助攻，庫茲馬（Kyle Kuzma）貢獻15分。

近況低迷的尼克持續當機，全場發生17次失誤遠高於湖人的6次，命中率和籃板球也都少於對手，KP、小哈達威（Tim Hardaway Jr.）和M.畢斯利（Michael Beasley）各拿17分，坎特（Enes Kanter）搶下12分14籃板，此役造訪洛杉磯大踢鐵板，近16場比賽狂輸14場，KP末節因護航隊友與裁判起衝突被判技術犯規，湖人3罰全進掌握二位數領先。

上役對溜馬大砍33分後，克拉克森今續轟全場最高29分。（美聯社﹚

湖人力挫尼克揚威主場，近8戰橫掃6勝。（法新社）