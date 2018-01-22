NBA》厄文轟40分無力回天 塞爾提克不敵魔術吞三連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況低迷的塞爾提克今在主場迎戰魔術，明星控衛厄文（Kyrie Irving）回歸首戰力搏40分鐘，單場砍5顆外線狂轟40分仍無力回天，魔術先發、板凳火力源源不絕攜手飆分，最終以103：95擊敗塞爾提克，中止對戰14連敗。

客場10連敗的魔術今造訪波士頓，全隊將士用命攜手出擊，上半場打完以58：59緊咬對手，易籃後持續火燙手感拿分，二、三節團隊合計44投27中，命中率高達6成，第三節32：12猛攻一舉超前，決勝節雖被對手追到剩個位數領先，最終仍成功挺住拿到近20戰寶貴的第3勝。

攻下全隊最高22分的裴頓（Elfrid Payton）賽後開心表示，拿下這一勝讓全隊欣喜若狂，直呼把昨天1分差輸給騎士的怨氣一吐為快，「這一勝的感覺真是太棒了，特別是我們打的真的相當好，昨天對騎士我們也打得很棒，但沒能拿下勝利，所以今天這場勝利感覺真棒！」裴頓說。

魔術爆冷擊敗塞爾提克，中止客場10連敗及對戰14連敗。（美聯社）

魔術板凳今天提供強大火力支援，麥克（Shelvin Mack）與奧古斯丁（D.J. Augustin）合力貢獻20分，替補球員總計拿到38分完勝塞爾提克的8分，此役綠衫軍替補19投僅4中，沒能提供足夠支援。因左肩痠痛休兵1場的厄文，回歸首戰狂操40分鐘，全場23投14中包含5顆三分球，轟下本季個人次高40分仍無力止敗。

塞爾提克總教練史帝文斯（Brad Stevens）賽後表示，此役球隊攻守都不穩定，對手頻頻上籃得分予取予求。一哥厄文則說球隊得持續努力調整，但有信心能挺過近日低潮，「我們得繼續努力、打得更好才行，就是這麼回事，簡單明瞭，內部對話是我們的事，我們會在場上把問題解決。」厄文說。

裴頓率魔術突圍，賞綠衫軍本季最糟三連敗。（美聯社）

厄文歸隊砍40分仍無力回天。（美聯社）