澳網》謝淑薇鬼之切球 曾讓前球后莎娃直呼「夢魘」

莎拉波娃。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇在澳網女單締造驚奇，自2008年後再度闖進第四輪賽事。俄羅斯前球后莎拉波娃（Maria Sharapova）曾在2012年溫網時表示，謝淑薇的「鬼之切球」打法，會讓人在場上抓狂。

莎拉波娃當時表示，自己曾在青少年時期與謝淑薇交手過多次，「她的切球和吊小球曾是我的夢魘。我就在想，她到底是哪裡學習打網球的，雙手正反拍也打得不錯。」莎拉波娃說，「那是她的比賽方式，就是很多的吊小球和切球，會讓人抓狂。」

《路透》昨專訪謝淑薇時，特地提到她的打球方式曾讓莎拉波娃感到抓狂。謝淑薇舉起她的食指說，「當我還小的時候，我很瘦，就像這樣。」謝淑薇表示，「我5歲的時候我沒有太多力量，一隻手抓不起球拍，要用兩隻手才行。」

自2008年後再度打進澳網第四輪，謝淑薇將成為女單16強最年長的選手，她不太情願承認這點，「我看起來可愛又年輕，對年紀我不會想太多。」

謝淑薇說，「我告訴我自己有著20歲的身體，因為我沒有打很多比賽，我也很幸運沒有受過嚴重的傷勢，所以我想我還有改進的空間。」

對於將面對前世界球后的德國第21種子柯珀（Angelique Kerber），謝淑薇表示，「不要跟我說會打敗她，應該會被她打死吧！我會儘量保持樂觀奮戰到底。」

謝淑薇也稱讚柯珀是名優秀的選手，技巧上和力量都是對手佔優勢。不過，她指出，「我的優勢在打法自由，我上場比賽其實不太會制定比賽計畫，在場上順其自然發揮。」

謝淑薇。（資料照，美聯社）

謝淑薇。（資料照，法新社）