NFL》10分落後逆轉勝 布雷迪負傷率愛國者再闖超級盃（影音）

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It's a @Patriots TOUCHDOWN!#JAXvsNE #NFLPlayoffs pic.twitter.com/ByRD4pwMBa — NFL （@NFL） 2018年1月21日

〔體育中心／綜合報導〕本屆超級盃對戰組合火燙出爐，新英格蘭愛國者在明星四分衛布雷迪（Tom Brady）帶領下，克服雙位數落後以24：20逆轉擊敗傑克森維爾美洲虎，成為史上首支10度勇闖超級盃的隊伍，將在美國時間2月4日與費城老鷹爭奪超級盃冠軍。

美聯冠軍賽部分，由上屆超級盃冠軍愛國者出戰美洲虎，愛國者在第4節以10：20雙位數落後，但明星四分衛布雷迪再扮致勝英雄，用貼著黑色繃帶、縫了10針的右手完成2次關鍵傳球達陣，助愛國者後來居上以24：20逆轉美洲虎，再度搶下超級盃門票。

《ESPN》數據指出，這是布雷迪生涯第4次、在季後賽第4節落後10分以上還贏球，聯盟史上沒有其他四分衛曾完成超過1次以上，生涯第8場第4節逆轉勝也是聯盟之最。而愛國者也再度擦亮「逆轉勁旅」招牌，隊史第4次在第4節雙位數落後狀況下反敗為勝，為聯盟史上最多，近10年在「季後賽、第4節落後10分以上」的戰績來到3勝4敗，聯盟其他球隊合計3勝70敗。

布雷迪助愛國者再闖超級盃。（法新社）

布雷迪高舉獎盃。（法新社）

布雷迪此役完成7次15碼以上傳球，為個人本季次高單場紀錄，除了幫助愛國者成為聯盟史上首支10度闖進超級盃的球隊，也將與總教練Bill Belichick一同迎接職涯第8次超級盃，布雷迪賽後表示：「這真的很瘋狂、令人讚嘆，在這個隊上、贏得這樣的比賽，這真的是很棒的成就，我為隊上的每一個人感到驕傲，我們今天完成了太多超棒的play，防守適時發威，真的是場超棒的比賽。」

國聯冠軍隨後也出爐，擁有大聯盟球星「神鱒」作為死忠鐵粉的費城老鷹，以38：7擊敗明尼蘇達維京人，狂勝對手31分締造隊史季後賽新紀錄，第3度叩關挑戰隊史首座超級盃冠軍，前兩次分別輸給奧克蘭突襲者與新英格蘭愛國者。

費城老鷹挺進超級盃。（美聯社）

費城老鷹與球迷慶祝。（法新社）