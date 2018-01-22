澳網》謝淑薇幸運球拿下首盤 網友直呼「太神啦！」（影音）

2018/01/22 12:20

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單第四輪，台灣好手謝淑薇對上前世界球后的德國第21種子柯珀（Angelique Kerber），第10局一次幸運球，讓謝淑薇首盤以6：4拿下，這也是柯珀在今年澳網所丟的第一盤。不過，謝淑薇之後兩盤以5：7、2：6輸掉，止步16強

首盤第10局，謝淑薇正手拍擊球，剛好打到網帶越過去，形成幸運球，這分也讓謝淑薇拿下第一盤，她也舉手向對手說抱歉，這也讓澳網官方推特發文稱，「這抱歉的定義不抱歉！」

謝淑薇的精采表現，也讓台灣網友紛紛熱議，「這是護國神網」、「護國網帶」、「跪著看球了」、「太神了」、「快來看神啊！」、「同事問我為什麼跪在辦公桌。」（更新時間：1220）

謝淑薇。（美聯社）

柯珀。（美聯社）

相關關鍵字： 謝淑薇 網球 澳網

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