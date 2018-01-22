爐石》登頂世界冠軍！閃電狼「大哥」：若不是在台上已哭（影音）

[1]tom60229在冠軍戰上演讓二追三，成功登頂冠軍寶座！（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《爐石戰記》全球巡迴賽世界總決賽順利落幕，冠軍就是由來自台灣閃電狼戰隊的「大哥」tom60229（本名陳威霖）奪下冠軍與25萬鎂（約750萬新台幣）的高額獎金。總決賽tom面對美國好手Fr0zen一度以0比2陷入淘汰邊緣，最終連趕三局，上演「讓二追三」成功登頂世界冠軍！

[2]經歷2014年的挫敗，tom60229三年後重返同樣舞台，成功奪冠。（暴雪娛樂提供）

其實tom60229在2014年就首度闖入世界賽，但當時表現並不好，賽後他談到這點，自己坦言：「自從2014年輸過，我這幾年所有目標就是希望能再回到這舞台，至少打好比賽，可以贏得冠軍算是非常非常地幸運」。

平常都被粉絲戲稱「傲慢」的大哥在訪問最後也感謝所有支持過他的人：「雖然平常都說我不在乎粉絲啦，但今天很感謝所有支持我的人，包括我的父母、粉絲，還有小曹。」

四強賽於台灣時間21日晚間10點半展開，tom60229於第二組合出戰南韓選手Surrender，狀態極佳又有「強壯右手」的大哥成功以3比1剋韓成功，成功晉級冠軍戰，面對美國選手Fr0zen。

[3]冠軍戰由美國好手Fr0zen對上台灣好手tom60229。（取自YouTube）

進入冠軍戰後，tom60229遭遇極大挑戰，前兩局都落敗，自己的翠玉德與親王賊分別輸給對方的控制法與卡札牧，陷入絕對劣勢；但從第三局開始，tom60229成功振作，以卡札牧迎戰對方翠玉德，隨著開局慢慢入手關鍵牌，又遏止翠玉魔像成長，前者最後等不到「終極瘟疫」，選擇投降。

第四局tom60229再以親王賊迎戰Fr0zen所剩的翠玉德，很快就在二費打出10/10的范克里夫，打出巨大場面優勢，瞬間將對方血量打殘，也成功追平比數。

最終第五局翠玉德內戰，手氣漸入佳境的tom60229靠著鹿盔配終極瘟疫鋪出場面優勢，Fr0zen即使有了DK但關鍵牌無法入手，散播瘟疫變成被動防守牌，漸露曙光的tom60229沉著應戰，一一破解化解防守陣容，逼迫對手無奈投降，恭喜大哥獲得冠軍！

[4]tom就是從第三局的卡札牧開始找回信心，奪下首勝。（取自youtube）

[5]tom60229在第四局以親王賊迎戰，很快就製造出場優，也順利追平比數。（取自youtube）

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