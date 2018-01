謝淑薇(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕面對前世界球后柯珀(Angelique Kerber),台灣女將謝淑薇毫無懼色,拿下首盤後乘勝追擊,雖被柯珀扳回一盤,但也讓柯珀在比賽中急到摔拍、怒吼。

柯珀(美聯社)

謝淑薇首盤6:4拿下,次盤更與柯珀戰到5:5僵局,纏鬥到丟士,前幾局失誤頻頻的柯珀在擊出致勝球後激動跪怒吼,宣洩被謝淑薇壓制的壓力。而官網也讚許小薇表現,指出她面臨柯珀戰術一步一步拆解,「謝運用不可思議的角度和深度回擊,把柯珀逼上邊邊角角」。

柯珀擊出致勝球怒吼:

She LOVES it!@angeliquekerber breaks and will now serve for the second set at 6-5. #AusOpen pic.twitter.com/u6GMcV2sM5