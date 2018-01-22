澳網》輸球仍贏得巨大掌聲 謝淑薇三盤拚前球后落敗

謝淑薇。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣網壇單打「一姊」謝淑薇今天在澳洲網球公開賽，試圖再顯神「薇」，面對德國前球后柯珀，小薇以6：4、5：7、2：6，澳網單打驚奇止步，無緣晉級八強，但已追平個人最佳。

謝淑薇首盤一度落1：3落後，她靠著較多致勝球與較高一發成功率，馬上追成4：4平手，隨後保發，面對前球后柯珀，謝淑薇顯得冷靜，毫無懼色，順利破發成功，精彩逆轉，拿下首盤，澳洲官網立刻秀出，預測小薇贏球的機率從17%上升到66%。

次盤謝淑薇照著自己的節奏，打出自由、隨興球風，不按牌理出牌，讓柯珀兩邊奔波，甚至氣得打球拍出氣，球評形容，小薇的球讓前球后反應變成「小學生」，變得不知道如何打球，次盤兩人互保，小薇先遭破發，但很快反擊。

比數來到5：5平手，謝淑薇發球局被逼到丟士，小薇此時發生過多失誤，讓柯珀破發成功，柯珀回穩，拿出強勢球風，避免掉入薇式球路，快速保發，拿下次盤。

FOX體育台球評講解，謝淑薇擊球落點犀利，也偏低，對於人高馬大的柯珀造成擊球的不順暢。

決勝盤，謝淑薇、柯珀兩人先互破，小薇可能受體力牽制，非受迫失誤上升，球路威脅性相對下降，柯珀三破成功，小薇處1：4落後，柯珀體能維持良好狀態，持續保發，讓小薇處在1：5淘汰邊緣。

輪到謝淑薇發球，明顯處理球質量下降，面臨兩次賽末點，小薇耐心處理，隨後靠著一記幸運球，脫逃成功，柯珀接著發球，小薇失誤劇增，保住發球局，也辛苦帶走勝利。

柯珀賽後大讚謝淑薇，「必須說對手真的打得非常好，不斷在角落調動，讓我整場跑來跑去，我能預測新的一年2018年，小薇會是女單界強勁對手。」

謝淑薇。（歐新社）

柯珀。（路透）

謝淑薇。（路透）

柯珀。（美聯社）