澳網》讓前球后滿場跑！ 謝淑薇球風陰柔連外媒也佩服

柯珀。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇今天在澳網女單16強中，以6：4、5：7、2：6輸球，惜敗前世界球后的德國第21種子柯珀（Angelique Kerber），但該場比賽的表現也讓許多人讚賞。外媒記者Jose Morgado就認為，謝淑薇的打球風格「非常驚人！」

網球作家Ben Rothenberg指出，「謝淑薇擊球力道不強，但她絕對是具有侵略性的球員，每一球刁鑽的角度，都造成對方極大的痛苦。」BBC則說，「柯珀進入八強，但謝淑薇打出了一場神奇的網球。」，也有國外網友說，「謝淑薇這種類型的球員，我從來沒有見過！」

《雪梨晨鋒報》撰文指出，謝淑薇能找到刁鑽角度來將球擊到邊線上，讓柯珀喘不過氣。柯珀賽後也說，「我整場都在跑，她讓我到處跑，她打了很多刁鑽的，也有很多切球。」她認為，「我能預測新的一年2018年，謝淑薇會是女單界強勁對手。」

可惜謝淑薇比賽後半段體力下滑，全場非受迫性失誤多達46次，比柯珀的25次還多。不過她整場好表現，是柯珀在今年澳網中打得最辛苦的一場比賽。

Hsieh standing her ground!#AusOpen pic.twitter.com/Y74DDsLj9H — #AusOpen （AustralianOpen） 2018年1月22日

謝淑薇。（歐新社）

兩人賽後致意。（美聯社）