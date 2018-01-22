澳網》雙打獎金不如人 詹詠然搭檔有話說

〔體育中心／綜合報導〕儘管今年澳網獎金提高，要求賽事主辦單位將利潤運用在選手獎金的呼聲亦此起彼落，今年出戰澳網男雙、混雙的J.穆雷（Jamie Murray）近日也提出，希望在雙打也能獲得更多獎金。

ATP選手代表主席喬科維奇（Novak Djokovic）日前提議成立更能爭取選手權益的全新組織，甚至討論到抵制明年澳網這個激烈手段的可能性，而目前男網也有不少選手希望把主要訴求放在獎金，特別是獨立於ATP之外的四大滿貫。對此，穆雷除了支持這項觀點，他也點出單打、雙打獎金的差異。

「在雙打比賽中也不乏精采刺激的點，我認為雙打也需要被認可。」穆雷表示，「我們雙打的比賽同樣滿場，氣氛很好，第一輪中也是一樣的。然而我們和單打的差距似乎越來越遠，我想這不是個好現象。主辦顯然有他們的理由，而我們也得對此有個應對，讓比賽創造更多價值。」

J.穆雷（後）與巴西蘇雷斯合拍出擊。（資料照，美聯社）

2018年澳洲網球公開賽總獎金高達5500萬澳幣（約12.94億新台幣），再創歷史新高，比去年提高了10%，男、女單打獎金分別可抱走400萬澳幣（約9292萬新台幣），而雙打冠軍則為70萬澳元（約1600萬新台幣）。

穆雷表示，球員應得到更好的獎金分配，「我認為7%不是很多的比重，這也是為何球員對整個大滿貫賽事感到沮喪，因為我們沒有一席之地。」

穆雷在澳網和巴西搭檔蘇雷斯（Bruno Soares）在男雙32強止步，但他和台灣選手詹詠然混雙打進16強，今天將和地主組合桑德絲（Storm Sanders）／波爾曼斯（Marc Polmans）一爭高下。

J.穆雷、詹詠然混雙合拍。（詹詠然提供）