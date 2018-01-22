LOL》橫掃HKA奪首勝 ahq Wako：新賽季以營運為目標

[1]ahq中路選手Wako接受現場主持人Jessie採訪。（取自Garena Live）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》LMS春季賽昨（21）日進入第二天賽事，由ahq e-Sports Club對上Hong Kong Attitude，後者曾在去年以台港澳第三種子身分打進世界賽，寫下香港電競歷史新猷。HKA在季後改動不大，面對陣中主力西門、小夜夜暫告職業賽場的ahq，卻打得十分掙扎，最終連一局都拿不下來，直落二慘遭橫掃，ahq順利奪下首勝。

賽後，拿下首局MVP的ahq中路選手Wako接受現場主持人Jessie採訪，談到賽前心情，長達數個月沒正式比賽的他十分有信心：「代表ahq出戰肯定是想贏的，就是把團練練過的都打出來」，他也自稱來到ahq很久了，狀況一直有在保持。

Wako首局操作雷茲打出優異表現的3殺0死6助攻，拿下單局MVP，但問到是不是第二局也該是由他拿，Wako謙虛地表示「大家都打得很好」。

面對Jessie提問新賽季的ahq不像過往以團隊打架為主，似乎更偏向在線上壓制對手，Wako表示，新教練Domo都告訴隊員不要只想殺人，「這是推塔遊戲，所以我們團練就盡量以營運為目標，不要一直想打架」。

隨著前東家華義SPIDER解散，Wako來到新隊伍ahq陣中，而過往隊友也都有歸宿，自己又是如何看待本賽季新隊伍群起？Wako表示，還是認為閃電狼比較強勁，雖然也有換很多人，可是主要成員都在，「所以有點怕」。

Wako也透露，目前ahq的指揮官是新秀輔助選手Tuna與Mountain，還說Tuna目標劍指今年新人王，「我期待他的表現」。