澳網》外媒好奇「淑薇式打法」 謝淑薇妙回：freestyle

謝淑薇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇今天在澳網女單16強中，惜敗前世界球后的德國第21種子柯珀（Angelique Kerber），止步第四輪。賽後外媒好奇何謂「淑薇式風格」（Su-Wei Style），謝淑薇笑說，「我稱它為Freestyle。」

謝淑薇表示，「首盤前兩局犯了很多錯誤，但在第3局，我再次執行我的計畫，並打出好球，我將戰局拉回，之後就順利了。」

謝淑薇坦言，第二盤5：4領先的時候，她認為自己一度有機會贏球，但她犯了些錯誤，「柯珀那時的發球非常棒，給我施加壓力，5：4領先時，我心想我有機會，但知道不輕鬆，我一度認為能把比賽打到搶七。」

被問到賽前有沒有比賽計畫，謝淑薇說，「我沒有計畫，我男朋友有看她的比賽，我忘了問他。所以，我在場上其實是沒有比賽計畫的。」這回答讓澳網官方推特直呼，「我們像妳致敬，淑薇！」

外媒也問到，何謂「淑薇式」（Su-Wei Style）？謝淑薇則笑說，「我稱它為Freestyle，像是我今天到球場，如果我沒有計畫，那我就會盡我所能去打球。在比賽中，我是在最後一刻才決定擊球的位置，所以有些人說，『哦，我不知道她會往哪打』，我自己也不知道會往哪打。」

Q: Did you have a specific plan to play her or were you just freestyling?

Su-Wei Hsieh: I don't have a plan. My boyfriend was looking her game earlier... I forgot to ask him what she play, so, I actually have no plan to go on the court.



We salute you, Su-Wei. #AusOpen pic.twitter.com/Hnl4gbsgzT — #AusOpen （AustralianOpen） 2018年1月22日

柯珀。（路透）

謝淑薇。（歐新社）



柯珀、謝淑薇賽後致意。（美聯社）