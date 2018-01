澳網》外媒好奇「淑薇式打法」 謝淑薇妙回：freestyle

謝淑薇。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手謝淑薇今天在澳網女單16強中,惜敗前世界球后的德國第21種子柯珀(Angelique Kerber),止步第四輪。賽後外媒好奇何謂「淑薇式風格」(Su-Wei Style),謝淑薇笑說,「我稱它為Freestyle。」

謝淑薇表示,「首盤前兩局犯了很多錯誤,但在第3局,我再次執行我的計畫,並打出好球,我將戰局拉回,之後就順利了。」

謝淑薇坦言,第二盤5:4領先的時候,她認為自己一度有機會贏球,但她犯了些錯誤,「柯珀那時的發球非常棒,給我施加壓力,5:4領先時,我心想我有機會,但知道不輕鬆,我一度認為能把比賽打到搶七。」

被問到賽前有沒有比賽計畫,謝淑薇說,「我沒有計畫,我男朋友有看她的比賽,我忘了問他。所以,我在場上其實是沒有比賽計畫的。」這回答讓澳網官方推特直呼,「我們像妳致敬,淑薇!」

外媒也問到,何謂「淑薇式」(Su-Wei Style)?謝淑薇則笑說,「我稱它為Freestyle,像是我今天到球場,如果我沒有計畫,那我就會盡我所能去打球。在比賽中,我是在最後一刻才決定擊球的位置,所以有些人說,『哦,我不知道她會往哪打』,我自己也不知道會往哪打。」

Q: Did you have a specific plan to play her or were you just freestyling?

Su-Wei Hsieh: I don't have a plan. My boyfriend was looking her game earlier... I forgot to ask him what she play, so, I actually have no plan to go on the court.



We salute you, Su-Wei. #AusOpen pic.twitter.com/Hnl4gbsgzT