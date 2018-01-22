MLB》44歲不言退！ 大都會有興趣找柯隆回鍋

大都會有興趣找柯隆回鍋。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「老活寶」不輕易言退！大聯盟現役最年長球員柯隆（Bartolo Colon）有望續駐投手丘，官網指出前母隊大都會有意再續前緣，柯隆有機會挑戰拉丁美裔投手最多勝紀錄。

44歲的老柯隆上季離開待了3年的大都會，陸續轉投勇士與雙城，單季防禦率6.48寫生涯新高，戰績7勝14敗。柯隆於2014至16年球季皆效力大都會，期間累積44勝34敗、防禦率3.90，如今傳出老東家有興趣找柯隆回鍋，但目前尚無進一步消息。

大聯盟官網記者指出，大都會對柯隆有興趣的消息源頭，來自柯隆的雙城隊友桑塔納（Ervin Santana），他在接受媒體專訪時提到，大都會有興趣與柯隆再次相聚，日前曾有報導表示，柯隆為了挑戰生涯紀錄，非常渴望能再戰一年。

官網認為，柯隆回鍋大都會能讓兩隊各取所需，柯隆只差5勝就能追平前尼加拉瓜球星D.馬丁尼茲（Dennis Martinez）紀錄，成為大聯盟史上最多勝的拉丁美裔投手，而大都會也能用便宜價碼補強投手戰力。

柯隆於2016年已超過「神之右手」P.馬丁尼茲（Pedro Martínez）所保持的紀錄，躍居多明尼加生涯勝投排行榜第一名，目前累積240勝的柯隆離D.馬丁尼茲的245勝已相去不遠。但官網也說，鑒於去年數據表現不甚理想，柯隆若真的回鍋大都會，來季表現得想辦法有所改善，才可能有機會如願。

柯隆想挑戰拉丁美裔最多245勝。（資料照，法新社）