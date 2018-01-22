眾星雲集！ 四大洲花式滑冰錦標賽24日台北小巨蛋開戰

台灣好手男將曹志禕（右）、女將林仁語（中）及湯銘恩（左）（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2018年國際滑冰總會（ISU）四大洲花式滑冰錦標賽24日在台北小巨蛋點燃戰火，為了2月8日開幕的南韓平昌冬季奧運，本屆不少國際名將都來台為冬奧暖身，台灣男將曹志禕、湯銘恩與女將林仁語也都將參與盛會。

男子選手有世界第二、日本名將宇野昌磨及同胞田中刑事及世界第6的中國好手「天天」金博洋；女子部分有日本宮原知子、坂本花織、韓國崔多彬、金河娜；雙人北韓廉太鈺／金柱植等，他們都是今年冬奧選手。

金博洋。（資料照，記者方賓照攝）

宮原知子。（資料照）

18歲林仁語昨日剛返台，她2016年9月開始飽受傷勢影響，左、右腳踝都有受傷，且去年改換俄羅斯教練，卻也因傷無法找到最佳狀況，才與冬奧資格擦肩而過。她這回將盡力在台灣拿出最佳狀況，她還有個小希望，想去台北101觀景台看城市之美。

20歲曹志禕上週四提前抵台，此次目標將擺在備戰3月義大利世錦賽，而他自去年冬奧資格賽後，已經有2個半月無正式比賽，這次會盡力在粉絲前表現。至於18歲湯銘恩的父親為中國人，母親是台灣人，他此次將首次在台灣征戰。

台灣選手林仁語。（資料照，記者方賓照攝）

曹志禕。（資料照，記者方賓照攝）