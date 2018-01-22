台灣運彩2017年銷售331億 累計挹注運動發展基金逾百億

體育署副署長林哲宏（左四）、台灣運彩總經理林博泰（左三）、威剛科技副總林天瓊（右三）感謝台灣運彩績優經銷商為2017年的付出。（運彩提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣運彩2017年度銷售331億再創新紀錄，較前年成長6%。今舉辦「2017績優經銷商表揚大會」，有70位銷售表現優異的經銷商獲獎，主管機關教育部體育署副署長林哲宏會中肯定運彩經銷商的努力，對經銷商過去一整年的優秀表現給予嘉許。

運動彩券銷售穩定成長對於政府運動發展基金助益良多，去年挹注運動發展基金33.1億，4年來累積已超過百億，用來培育更多運動選手，為國爭光。2018年台灣運彩銷售將在世足賽及15種新玩法的帶動下，可望再次衝高。

台灣運彩表示，2017年運彩銷售再次跨越300億元，達到331億元，其中消費者在網球的投注實力驚人，繼棒、籃、足球之後成為運彩第4大熱銷商品。

棒球仍是國人最愛的投注項目，加上WBC經典賽在鄰國日本舉辦，銷售136億元一枝獨秀穩佔第一，較去年成長8%；籃球銷售120億元居次；足球持續加開多個不同聯盟賽事，在無重大國際賽事加持下，銷售仍達47億元，排名第三。網球去年加開ATP1000以及WTA500等級賽事，8強賽事更是場場單場，銷售一飛沖天達22億，成長近5倍，晉升銷售前四之列；冰球及美式足球銷售持平，合計6億元。虛擬投注（網路投注）會員人數較去年翻倍成長，投注金額61億元，佔整體銷售18.4%；虛擬投注就「使用人數」及「投注金額」來看，30-39歲在這兩者都是主力，20-29歲則是「使用人數」排名第二，40-49歲則是「投注金額」排名第二。

台灣運彩「2017年績優經銷商表揚大會」共頒發八大類獎項，包括年度績優經銷商獎（40位，如附表一）、年度業績最佳進步獎、年度業績棒球名店獎、年度業績籃球名店獎、年度業績足球名店獎、年度業績串關名店獎、年度過關賠率千倍名店獎，以及年度業績虛擬會員招募獎。兩家績優經銷商分享成功經驗秘訣，一家是甘仔店大變身、善用網路招攬虛擬客戶的宜信彩券行，以及貼心熟記客人需求、事事做到盡善盡美的連連發彩券行。兩家經營者善用各特色，提高銷售為體育盡一份力，這也是台灣運彩與經銷商共同努力的目標。

展望2018年在世足賽及棒、籃、足、網、羽球15種新玩法的助攻之下，銷售可望再攀高峰。因應世界盃的來臨，新增8種足球玩法，其中包括「半場不讓分」、「兩隊是否都進球」以及「得分較高半場」等3種簡單易懂的玩法，希望能夠吸引更多消費者先熟悉足球投注，帶進更多關心世界盃的消費者。以世界球后戴資穎為號召的羽球，去年試營運期間推出冠軍投注，引起熱烈討論，為回應消費者需求，台灣運彩今年將世界羽球聯盟前三級賽事納為投注標的，提供不讓分、讓分、單局不讓分、大小、單雙及正確比數等玩法，期待羽球與網球銷售能同步成長。