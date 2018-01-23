女雙8強台灣女將登場 今日賽事預告與轉播

謝淑薇。（歐新社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網迎來第九天賽程，女雙8強台灣兩位女將都將出賽，早上9點30分由詹詠然與搭檔赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）迎戰米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic）與巴波斯（Timea Babos）。

中午12點由謝淑薇與搭檔彭帥出戰捷克雙嬌莎法洛娃（Lucie Safarova）與斯特里科娃（Barbora Strýcová）。喜愛網球的球迷們，請一起為台灣選手加油！

男單8強方面，中午11點30分由迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）對決英國新秀艾德蒙（Kyle Edmund）。下午四點由球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）迎戰克羅埃西亞「巨人」西利奇（Marin Cilic）。

女單8強部分，早上10點由梅滕斯（Dries Mertens）對上烏克蘭第4種子絲維托麗娜（Elina Svitolina），晚間6點「丹麥甜心」沃茲妮亞琪（Caroline Wozniacki）迎戰西班牙好手斯瓦瑞茲（Carla Suarez Navarro）。場場精彩，球迷們不要錯過囉！

NBA方面，熱火做客挑戰火箭。熱火1月份銳不可擋，之前一波7連勝讓他們重返東部前段半行列。但陣中主控卓吉奇（Goran Dragic）目前列入每日觀察名單，有可能缺席本場比賽，熱火勢必要有球員跳出來分擔得分重任。

火箭上一場擊敗勇士後士氣大振，保羅（Chris Paul）與哈登（James Harden）能否延續好手感，帶領球隊取得三連勝呢？

另一場由快艇坐鎮主場迎戰灰狼。快艇同樣在1月份漸入佳境。值得一提的是快艇射手L.威廉斯（Lou Williams），他近10場平均轟下30.1分，絕對是灰狼必須特別看防的對象。灰狼目前以30勝18敗穩居西部第三，本場來勢兇兇盼取得二連勝。喜愛籃球的朋友，千萬不要錯過了！

澳網

08:00開始 （FOX體育）

NBA例行賽

09:00 熱火@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 灰狼@快艇 緯來體育

爆米花棒球聯賽 冠軍賽G1

17:00 台北興富發@合作金庫 愛爾達體育2台

詹詠然。（資料照，記者林嘉東攝）