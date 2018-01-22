棒球》斥資2千萬！霧峰將闢首座簡易棒球場

立委張廖萬堅（左４）、市議員張芬郁（左３）和立法院副院長蔡其昌特助林德宇（右１）今天和光復國中棒球隊員開心視察霧峰首座簡易棒球場預定地。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區至今沒有棒球場，光復國中小棒球隊只能在200公尺的操場克難練習，立委張廖萬堅、市議員張芬郁等人多次和農試所協調，順利爭取到中正路旁一塊土地無償撥用給市府，近日又爭取到體育署補助1200萬元，加上市府800萬元配合款，將斥資2000萬闢設霧峰區首座簡易棒球場，今天棒球隊員滿心期待球場早日完工。

立委張廖萬堅表示，前年市長林佳龍和立法院副院長蔡其昌和棒壘球基層座談時，得知霧峰光復國中至今沒有球場可練習，經四處尋找後，發現霧峰中正路和光明路口對面，由農試所管理的土地非常適合。

張廖萬堅表示，去年9月、12月兩度到場勘查，順利完成土地撥用和場地規劃等作業，上週體育署確定補助1200萬，加上市府編列800萬配合款，順利推動興建霧峰首座簡易棒球場。

張廖萬堅表示，這座球場除了是標準的青少棒球場，還有內野訓練場、投捕練習區、訓練跑道，旁邊還有群山環繞，相信完工後將是全台中最漂亮的簡易棒球場，希望在建築師和市府運動局全力配合下，能趕在今年8月完工啟用，未來希望給學校棒球隊和社區壘球隊使用。

立委張廖萬堅（右一）、市議員張芬郁（右二）今天和市府運動局、建築師等人，前往球場預定地了解相關設施和興建期程。（記者陳建志攝）

市議員張芬郁表示，為了這座球場前後已經努力3年多，特別感謝霧峰農會原已經承租到該塊土地，得知有意闢設球場，全力配合促成；蔡其昌特助林德宇也希望霧峰首座簡易棒球場完工後，讓霧峰學校和社區球隊有更好的訓練場地。

光復國中棒球隊教練陳新標表示，學校是台中6所國中棒球重點學校，唯一沒有球場的，球員只能在200公尺的學校跑道克難練習，技術提升受限，很期待新球場早日完成，也希望未來能規劃室內練習場，讓球員下雨時訓練不中斷。

市府運動局表示，整座球場預定地佔地2萬5700平方公尺，將興建球場、投打練習區、球員休息區、觀眾席和男女廁所等設施，目前正在進行委託設計規畫階段，原預計7月動工、明年5月完工，目前會儘量配合地方需求，縮短相關期程早日完工。

市府運動局將在霧峰中正路、光明路口旁，斥資2千萬興建霧峰區首座簡易棒球場。（記者陳建志攝）