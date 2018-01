澳網》又爆冷！美國黑馬扳倒世界第5晉八強（影音）

桑德格倫生涯首度闖進澳網前8強。(路透)

〔記者張浩群/綜合報導〕世界排名第97的美國選手桑德格倫(Tennys Sandgren)繼日前拍落世界第8的「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)之後,今天面對世界第5的奧地利好手提姆(Dominic Thiem)再爆冷門,歷經近4小時的苦戰,終場以6:2、4:6、7:6(4)、6:7(7)、6:3驚險勝出,生涯首度挺進8強。

桑德格倫首盤3度破發,輕鬆以6:2拿下,不過提姆在第二盤頂住壓力,硬是將戰局扳平,三、四盤都打到搶七才分出勝負,雙方互有來往進入第五盤,兩人各自保發形成2:2平手,桑德格倫第6局破發成功,而提姆決勝盤都未能突破對手發球局,桑德格倫最後以6:3贏球,晉級8強。

桑德格倫此役破發成功率高達5成,遠大於提姆的1成7,桑德格倫賽後受訪時仍不敢置信,「我不知道這是不是夢。」他下一場8強賽的對手將是同樣爆冷擊敗前球王喬科維奇(Novak Djokovic)的南韓新星鄭泫。

桑德格倫。(歐新社)

提姆。(美聯社)

Tennys Sandgren knocks out world no.5 Thiem to reach the quarter-final of the #AusOpen pic.twitter.com/OHhsyF7iPR