澳網》又爆冷！美國黑馬扳倒世界第5晉八強（影音）

2018/01/22 21:23

桑德格倫生涯首度闖進澳網前8強。（路透）

〔記者張浩群／綜合報導〕世界排名第97的美國選手桑德格倫（Tennys Sandgren）繼日前拍落世界第8的「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka）之後，今天面對世界第5的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）再爆冷門，歷經近4小時的苦戰，終場以6：2、4：6、7：6（4）、6：7（7）、6：3驚險勝出，生涯首度挺進8強。

桑德格倫首盤3度破發，輕鬆以6：2拿下，不過提姆在第二盤頂住壓力，硬是將戰局扳平，三、四盤都打到搶七才分出勝負，雙方互有來往進入第五盤，兩人各自保發形成2：2平手，桑德格倫第6局破發成功，而提姆決勝盤都未能突破對手發球局，桑德格倫最後以6：3贏球，晉級8強。

桑德格倫此役破發成功率高達5成，遠大於提姆的1成7，桑德格倫賽後受訪時仍不敢置信，「我不知道這是不是夢。」他下一場8強賽的對手將是同樣爆冷擊敗前球王喬科維奇（Novak Djokovic）的南韓新星鄭泫。

桑德格倫。（歐新社）

提姆。（美聯社）

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