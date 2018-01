網球》超罕見！ 澳網深夜「感謝」落敗的謝淑薇

〔體育中心/綜合報導〕台灣好手謝淑薇在澳網締造驚奇,昨雖不敵德國前球后柯珀,卻贏得全場掌聲和對手至高敬意,賽後受訪也展現可愛的一面,不僅在國內人氣指數爆升,就連澳網官方社群網站也有罕見的動作。

澳網官方instagram今在當地時間深夜3時PO出謝淑薇振奮微笑的照片,並寫道,「我們會想念這個笑容的,謝淑薇,謝謝妳帶來這麼有趣的比賽(愛心的笑臉)」文章發出至今,已吸引超過1萬讚、上百留言,人氣不凡。

有球迷在PTT表示,他追蹤澳網官方帳號很久,記得很少會特地PO落敗選手的文章,除非是大種子或特殊選手,「這次謝淑薇真的讓她獨特且更上層樓的打法給全世界在關注網球的人看到了。」

官網IG引發球迷討論,「她的賽後訪問很可愛~感覺圈了很多外國粉絲」、「她的打法很值得研究」、「謝淑薇 真的太了不起了」、「用實力證明自己 謝謝淑薇:))」

澳網小編深夜念念不忘謝淑薇。(取自澳網IG)

澳網小編推特分享謝淑薇總覽:

Q: Did you have a specific plan to play her or were you just freestyling?

Su-Wei Hsieh: I don't have a plan. My boyfriend was looking her game earlier... I forgot to ask him what she play, so, I actually have no plan to go on the court.



We salute you, Su-Wei. #AusOpen pic.twitter.com/Hnl4gbsgzT