NBA》有「教練殺手」？ 公鹿主帥基德難逃開除厄運

公鹿總教練基德遭撤換。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部暫居老八位置的公鹿，近期狀況過於低迷，今日總教練基德（Jason Kidd）更傳出因壓不住球隊內訌，確定要下台一鞠躬以示負責，而這位球員時代的「大三元製造機」成為本季第三位失業主帥。

公鹿目前戰績23勝22敗，近10場僅拿到4勝，且他們擁有不錯的陣容，像是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、上季新人王布洛格登（Malcolm Brogdon）、悍將米爾德頓（Khris Middleton）及養傷中的J.帕克（Jabari Parker），今年還從太陽交易來體能勁爆的後衛布雷德索（Eric Bledsoe），只是球隊始終無法打出預期的戰績。

44歲基德在2014年卸下籃網兵符，隨即執教公鹿至今，帶兵4球季繳出139勝152敗，前3季也有2次打入季後賽，可惜都在首輪遭到淘汰。

本季亞德托昆波數據爆發之際，基德缺無法率隊打出理想戰績，只能黯然下台。空缺暫定由助理教練普朗提（Joe Prunty）補上。

亞德托昆波對於總教練換人感到吃驚，不過，巧的是，布雷德索儼然成為本季「教練殺手」，當時他還在太陽時，總教練華森（Earl Watson）在開季0勝3敗隨即被炒。

至於本季另一位失去飯碗的主帥為灰熊費爾戴茲（David Fizdale），原因為無預警冰凍主將M.加索（Marc Gasol）。

公鹿總教練基德遭撤換。（資料照，法新社）