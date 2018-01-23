羽球》戴資穎大馬奪亞軍 最新世界排名出爐！

〔體育中心／綜合報導〕球后戴資穎上週馬來西亞大師賽不敵「宿敵」依瑟儂，收下亞軍。外國媒體搶先推估本週四的世界排名，小戴將穩居球后，且總積分再次突破90000分，不過宿敵也追了上來。

戴資穎奪亞軍，總積分將升至91059分，相隔1個月後再回到9萬積分，緊追在後的山口茜四強止步，仍維持原積分。值得注意的是，小戴宿敵依瑟儂奪冠後，積分爆漲3000多分，上升1名次，來到世界第4。

至於男單部分，世界前10排名皆未變動，大馬冠軍安賽龍積分升至84460，甩開各國好手。我國好手周天成維持世界第7，王子維維持第11。

離開馬國後，戴資穎本週要在印尼續拚今年首冠。印尼對小戴而言別具意義，她在2016年6月的印尼頂超賽，自16強開始，連續收拾「中國3金釵」李雪芮、王適嫻及王儀涵，搶下生涯首座頂超賽金盃，此次賽事同樣高居女單頭號種子。

外媒推估最新世界排名

1 台灣 戴資穎 91059

2 日本 山口茜 84129

3 印度 辛度 79186

4 泰國 依瑟儂 78041（上升1名）

5 西班牙 瑪琳 75437（下降1名）

6 南韓 成池鉉 68255

7 日本 奧原希望 63567

8 中國 陳雨菲 62850

9 中國 何冰嬌 59142

10 美國 張蓓雯 52900