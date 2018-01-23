MLB》權威美媒百大新秀 大谷翔平竟屈居第二

〔體育中心／綜合報導〕權威美媒《棒球美國》公布2018年百大新秀名單，日本二刀流巨星大谷翔平屈居第二，令不少球迷大吃一驚。

每年大聯盟球迷都會關注百大新秀名單，其中已有37年歷史的雜誌《棒球美國》被視為權威之一，不過在今年票選中，勇士隊20歲外野手阿庫尼亞（Ronald Acuna）超越大谷，成為2018年百大新秀之首。

阿庫尼亞是勇士隊在2014年以10萬美元簽約金簽到的委內瑞拉外野手，去年他就入選百大新秀第31，並在小聯盟3層級（A+、AA、AAA）打出代表作，出賽139場有21轟，另有44次盜壘成功，打擊率0.325，傳奇瓊斯（Chipper Jones）曾說，他可能會是下一個「楚奧特」。

雜誌總編輯庫伯（J.J. Cooper）表示，他們評估百大新秀超過25年，坦言這次排名是有史以來最難抉擇之一，前三名阿庫尼亞、大谷和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）分數都相當接近。

百大新秀中，勇士隊有8名球員為聯盟最多，洋基、釀酒人、教士和光芒則以6名並列第二。其中，洋基頭號新秀托瑞斯（Gleyber Torres）排名第六，而這次排名沒有台灣球員入選。

雜誌評選前10名

1. Ronald Acuna 外野 勇士

2. 大谷 二刀流 天使

3. Vladimir Guerrero Jr. 三壘 藍鳥

4. Eloy Jimenez 外野 白襪

5. Victor Robles 外野 國民

6. Gleyber Torres 游擊 洋基

7. Nick Senzel 三壘 紅人

8. Bo Bichette 游擊 藍鳥

9. Fernando Tatis Jr 游擊 教士

10. Forrest Whitley 右投 天使