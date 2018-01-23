澳網》謝淑薇打球「Free style」 讓國外網友被圈粉

"I like to play freely. When the ball comes, I decide at the last moment where to hit" - Hsieh Su-wei #AusOpen pic.twitter.com/Zj4ZodDKpR — WTA （WTA） 2018年1月22日

〔體育中心／綜合報導〕台灣女將謝淑薇昨在澳網女單16強，惜敗德國前球后柯珀（Angelique Kerber），無緣晉級8強。她賽後表示，自己其實沒有任何戰術，就是打出她的淑薇風格，「Free style」，這話讓許多國外網友訝異，也有人瞬間成為粉絲。

謝淑薇表示，昨天比賽她其實沒有任何戰術，「我男朋友有看她的比賽，我忘了問他。所以，我在場上其實是沒有比賽戰術的。就是試著打出她的淑薇風格。」

外媒則好奇何謂「淑薇風格」（Su-Wei Style），謝淑薇笑說，她稱之為「Free style」，並表示在比賽中她會在最後一刻才決定擊球的位置，「所以有些人說，『哦，我不知道她會往哪打』，我自己也不知道會往哪打。」這話也讓現場媒體大笑。

謝淑薇的打球風格吸引許多外國網友討論，更有人稱已經成為她的粉絲，國外網友說，「我會想看更多更多謝淑薇的比賽！喜愛她的風格！」、「開心打球，看妳打球非常棒，很感謝妳！」、「我很喜歡她的訪問，保持她的『淑薇風格』，讓對手抓狂，打球開心！她的獨特性讓女子網球更加有趣！」

一名國外網友則訝異說，「你們對謝淑薇很癡迷，即使比賽結束後，瑞士天王費德爾（Roger Federer）也沒有出現這麼多推特文來討論！」

謝淑薇。（資料照，美聯社）

柯珀。（資料照，美聯社）