NBA》加入搶小喬丹行列？傳拓荒者有意網羅

小喬丹。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕從不動基石到被球團放上交易談判桌，快艇中鋒「小喬丹」D.喬丹（DeAndre Jordan）吸引不少球隊爭取，據《紐約時報》記者Marc Stein報導，拓荒者也傳出有意網羅。

日前交易傳聞一出，D.喬丹就大動作找好經紀公司，包括公鹿、暴龍、巫師、灰狼及騎士等隊都先後加入交易爭奪戰，但消息人士透露，快艇目前仍未收到任何有吸引力的報價。

拓荒者上季找來23歲的年輕中鋒約基奇（Jusuf Nurkic）加入，儘管他場均能繳出14.4分8籃板1.3阻攻的表現，拓荒者仍對他的防守能力及積極度存有疑慮，也導致幾場比賽中約基奇長時間待在板凳上。

約基奇。（資料照，美聯社）

除了約基奇外，明年薪資升至1790萬美元（約新台幣52.6億元）的透納（Evan Turner）也可能成為交易籌碼，若快艇對約基奇和透納都沒興趣，拓荒者還會祭出什麼條件？值得大家期待。

今年賽季結束後，若D.喬丹拒絕快艇2410萬美元（約新台幣70.9億元）的球員選擇權，就能跳出合約成為一名完全自由球員，這很可能讓快艇趕在在交易截止日2月8日前送走D.喬丹。

此外D.喬丹本季至今出賽41場，場均32.1分鐘，貢獻11.8分14.9籃板1.2助攻1阻攻的成績。