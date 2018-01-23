澳網》謝淑薇為何現在才受注目？ 外國心酸解讀

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手謝淑薇在澳網颳起旋風，無論場上風格和場下談吐都引起國外網友熱議，一個外國網球論壇以「為何謝淑薇現在才打得這麼好？」為題，吸引各國球迷討論。

一名來自澳洲的資深球迷Matmagix說，「其實她也曾在30名內，但身體狀況不佳讓她離開球場一段時間。」另一名荷蘭球迷yesimamazing則直指謝淑薇沒有適合的教練，並認為台灣當局很少幫助她，「想像一下，只要獲得一點資源和協助，她會達成什麼樣的成就呢？」

中國媒體《新浪體育》昨也大篇幅報導謝淑薇，提到她必須承擔妹妹和弟弟的打球經費，為了節省開支，巡迴賽裡她在房間裡打地舖，靠組委會免費提供的小點心果腹。

報導也說，謝淑薇一直都未能獲得網協足夠的資源，雙方在里約奧運不可調和，謝淑薇一怒之下退賽，表示不再代表比賽，因而失去球衣贊助，「今年的澳網謝淑薇的戰袍全部是自己購買，球帽則是彭帥的友情贊助。」

《新浪體育》詢問謝淑薇日後是否會跟網協破冰，她說，「外面一直都在說什麼恩怨，其實根本沒有。」、「我不是一個喜歡有Drama的、鬥來鬥去的人。我自己外出打比賽，完全可以養活自己，我沒必要來這裡被糟蹋。一次兩次我可以忍，但是一直是這樣的話，我只能這樣去處理。」

論壇中的中國資深球迷「petesz」表示，謝淑薇的天賦一直都在，但因為整個職業生涯都要扶持家庭，跟台灣網協關係不佳，加上個人有點古怪的個性，讓她一路走來充滿挑戰，「我真希望她的單打能在今年有所突破，然後贏下更多雙打大滿貫。」

中國媒體新浪體育大幅報導謝淑薇跟台灣網協的關係。（取自新浪體育）

外國網球論壇討論為何謝淑薇現在能打這麼好。（取自tennisforum）