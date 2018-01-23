NBA》施洛德砍全場最高20分 老鷹末節爆發輕取爵士

施洛德砍全場最高20分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部爐主老鷹今迎戰爵士，靠著施洛德（Dennis Schroder）攻下全場最高20分，全隊下半場轟進62分鎖勝，在主場以104：90輕取爵士，逃過2連敗。

上半場雙方陷入防守大戰，兩隊命中率都不高，首節6分48秒爵士靠著英格斯（Joe Ingles）4分打衝出一波得分小高潮，第一節爵士小贏1分。次節末段老鷹在外線找到手感，半場結束以42：41反超1分。

易籃後，貝茲莫（Kent Bazemore）率先飆進三分，隨後普林斯（Taurean Prince）再連砍2記外線拉開差距，儘管爵士靠著菲佛斯（Derrick Favors）、米契爾（Donovan Mitchell）咬住比數，仍敵不過多點開花的老鷹，前三節打完老鷹領先11分。

普林斯拿下17分。（歐新社）



決勝節一開始，老鷹打出一波10：0的攻勢，將比數擴大到21分，反觀爵士遲遲無法將比分追近，隨後更換上替補陣容，儘管追回一點分數，比賽早早進入垃圾時間，終場老鷹就以14分差大勝爵士。

本場比賽老鷹有4人得分上雙，施洛德繳全場最高20分，普林斯攻下17分，貝茲莫、貝利納里（Marco Belinelli）分別進帳11分。

爵士方面，板凳出發的柏克斯（Alec Burks）斬獲全隊最佳17分，米契爾拿下13分6籃板，菲佛斯、尼托（Raul Neto）分別得到11分，歐尼爾（Royce O'Neale）10分。

柏克斯板凳出發繳全隊最佳17分。（美聯社）