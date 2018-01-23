NBA》14分落後沒在怕！ 哈登傷癒歸隊 火箭持續升空奪3連勝

哈登。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）日前重返戰場，今日在主場聯手主控保羅（Chris Paul），率隊99：90力退來勢洶洶的熱火，哈登傷癒回歸後，火箭3戰全勝。

火箭首節最多落後達14分，且上半場僅拿46分，創本季新低，好在下半場及時振作，第三節結束先取得3分小幅領先。

雙方末節進入拉鋸，哈登關鍵時刻挺身而出連拿5分，搭配保羅在38.8秒的中距離跳投得手，他單節也進帳8分，哈登隨後又用防守擋住熱火反撲，「哈羅連線」率隊在主場保住勝利。

哈登2017年最終戰不慎扭傷腳踝，他缺陣期間火箭僅繳出4勝3敗的一般水準，當這位能切、能投又能傳的好手回歸，火箭宛如加滿燃料再度升空。此外，火箭本季前3次單場得分低於100分，都以輸球收場，此仗是他們首度得分無法破百仍贏球。

哈登進帳5顆三分球，攻下28分、5助攻；保羅16分、6籃板與6助攻；射手E.戈登（Eric Gordon）攻下16分，但他三分球7投皆墨；中鋒卡培拉（Clint Capela）14分、8籃板。

熱火戰績變成27勝20敗，無緣追上東部第三的騎士，暫居第四。他們主力中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）拿到22分、13籃板，J.理查森（Josh Richardson）12分、艾靈頓（Wayne Ellington）13分、J.強森（James Johnson）10分，可惜卓吉奇（Goran Dragic）因傷缺陣，熱火關鍵時刻頓失得分點，黯然兵敗客場。

E.戈登。（今日美國）

熱火中鋒懷特塞德。（美聯社）