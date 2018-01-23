澳網》烏克蘭美女慘遭直落二 比利時黑馬爆冷闖進四強

梅騰絲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單八強賽，22歲比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）以6：4、6：0，直落二爆冷擊敗大會第4種子烏克蘭人氣美女絲维托麗娜（Elina Svitolina），生涯首度打進大滿貫女單四強。

世界排名第37的梅騰絲就取得5：2的領先，雖然絲维托麗娜連追2局，但梅騰絲在第10局保住發球局，以6：4拿下首盤；第二盤更是直接以6：0賞對手鴨蛋，直落二大勝世界第4的絲维托麗娜，闖進四強。

梅騰絲一發得分率67％，二發也有65％，9次破發機會破了對手5次發球局，致勝球61個，皆大勝絲维托麗娜。這也是梅騰絲首度打敗世界前五好手。

梅騰絲先前生涯從未打進澳網會內賽，今年澳網從會外賽出發，如今一路殺到四強，締造首次參加打進會內賽就闖進四強的紀錄。

對於生涯首度打進大滿貫賽四強，梅騰絲說，「我不知道該怎麼形容。」她表示，最後有點緊張，「但我全力以赴，就足夠了。」

而絲维托麗娜生涯在大滿貫賽最佳成績都止步在八強，過去她曾在2015年、2017年法網打進八強。

梅騰絲。（路透）

烏克蘭人氣美女絲维托麗娜止步八強。（歐新社）

烏克蘭人氣美女絲维托麗娜止步八強。（歐新社）