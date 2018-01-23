NBA》末節上演大逆轉！灰熊斬斷七六人3連勝

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今在主場迎戰七六人，靠著末節一波18：6的高潮上演驚天逆轉秀鎖住勝利，終場以105：101終結七六人3連勝。

開賽七六人多點開花，盧瓦屋-卡貝洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）聯手卡文頓（Robert Covington）飆進4記外線，西蒙斯（Ben Simmons）也有一次精彩灌籃，首節七六人領先11分。

次節盧瓦屋-卡貝洛特、卡文頓繼續飆三分，不過J.馬丁（Jarell Martin）連拿5分還以顏色，灰熊順勢打出一波8：0，半場結束灰熊追至49：55。

盧瓦屋-卡貝洛特飆進6記外線。（美聯社）

易籃後，七六人重啟攻勢，恩比德（Joel Embiid）、薩里奇（Dario Saric）領軍打出9：0拉開分差，儘管灰熊T.布克（Trevor Booker）連拿7分，七六人仍維持優勢，前三節打完握有9分領先。

決勝節M.亨利（Myke Henry）補灌後連飆兩記三分、T.艾文斯（Tyreke Evans）完成3分打再射進外線，灰熊打出一波18：6的高潮一舉上演大逆轉，隨後穩住罰球，以4分險勝七六人。

灰熊本戰5人得分上雙，M.加索（Marc Gasol）砍下全隊最高19分6籃板，T.艾文斯繳18分8助攻，查莫斯拿下（Mario Chalmers）17分，M.亨利、J.馬丁分別進帳12分。

七六人薩里奇「雙十」演出，攻下全場最高22分10籃板，盧瓦屋-卡貝洛特20分，包括6顆三分球，卡文頓獲得18分，恩比德進帳15分14籃板。

薩里奇「雙十」演出，攻下全場最高22分10籃板。（美聯社）

M.加索（右）砍全隊最高19分，恩比德也有「雙十」演出。（美聯社）