NBA》「表弟」卡森斯相隔半世紀的超狂數據！ 率鵜鶘二度延長勝公牛

卡森斯攻下本季個人新高44分。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕鵜鶘卡森斯（DeMarcus Cousins）今日打出相隔近半世紀的神人級表現，全場投進5顆三分球，攻下本季個人新高44分，外帶24籃板、10助攻，繳出本季個人第2張「大三元」成績單，更率隊在二度延長賽以132：128氣走公牛，取得2連勝。

事實上，鵜鶘最多坐擁13分領先，公牛甚至也有領先達18分，但雙方最終仍進入拉鋸，也是兩軍本季第二度得到延長賽分勝負，而最終贏家皆為鵜鶘。

鵜鶘A.戴維斯（Anthony Davis）雖攻下34分、9籃板，但他在首次延長賽提前6犯畢業，好在卡森斯在10分鐘加班又進帳11分，不讓自己的紀錄之夜以輸球收場，而卡森斯此仗數據，更是自1968年「大帥」張伯倫（Wilton Chamberlain），相隔近半世紀，再度有人可以繳出至少40分、20籃板與10助攻的神數據。

公牛此仗共6人得分上雙，葛蘭特（Jerian Grant）攻下22分及13助攻、中鋒R.羅培茲（Robin Lopez）也拿22分、前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）貢獻14分、17籃板、「灌籃王」拉文（Zach LaVine）19分、J.哈勒戴（Justin Holiday）15分、米洛提奇（Nikola Mirotic）14分，卻也難擋卡森斯的瘋狂演出。