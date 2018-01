澳網》她單打空前低潮卻撂倒詹詠然 外媒有點驚訝

法國好手茉蘭丹諾維琪單打遭遇大低潮,但雙打卻有好表現。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕法國好手茉蘭丹諾維琪(Kristina Mladenovic)單打半年來沒有贏過,但她今天和搭檔在澳網雙打8強賽擊倒頭號種子詹詠然和捷克名將赫拉可娃,吸引不少外國記者關注。

茉蘭丹諾維琪和匈牙利芭波絲(Timea Babos)為本屆澳網雙打第5種子,今以6:4、0:6、7:6(8:6)力退奪冠熱門「然赫配」。這對驚奇組合本屆都有參加單打,芭波絲次輪止步,茉蘭丹諾維琪更是首輪就淘汰。

茉蘭丹諾維琪現居單打第11,但近況相當不好,《紐約時報》網球作家Ben Rothenberg指出,她從去年至今已連輸15場單打(不計對手提前棄權而勝),前次贏球要追溯至去年7月,將近半年沒贏球。

然而,她跟芭波絲合拍卻締造驚奇,拍下現居雙打第一的詹詠然,Rothenberg期待茉蘭丹諾維琪藉由雙打將狀況拉回正軌,另一名網球記者José Morgado也說,茉蘭丹諾維琪組合力退頭號種子,取得一場驚人的勝利。

Can Kiki Mladenovic get herself back on track with doubles success?



While she's lost her last 15 singles matches, she and Babos reach the #AusOpen doubles semis with a win over top seeds L.Chan/Sestini Hlavackova.