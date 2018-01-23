澳網》謝淑薇首闖女雙4強 將戰第5種子「匈法聯軍」

「螃蟹（彭謝）配」晉級四強。（圖片取自謝淑薇臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年度四大滿貫率先登場的澳洲網球公開賽，謝淑薇與同梯搭檔中國彭帥乘勝追擊，女雙第8種子「螃蟹（彭謝）配」以6：1、6：4強壓左右開弓的捷克第4種子莎法洛娃（Lucie Safarova）／史崔可娃（Barbora Strycova），4連勝挺進墨爾本公園4強，即將與第5種子「匈法聯軍」爭奪決賽門票。

分分合合、睽違近2年再度組軍的「螃蟹配」，本屆南半球連戰皆捷，此役開賽接連破發，拉開差距先馳得盤；次盤捷克組合雖從1：3反撲咬上，關鍵第9局「螃蟹配」展現默契破火，順勢拉鋸再保，激戰1小時13分鐘直落2出線。32歲老將已突破兩人5度澳網合拍的最佳戰績，也聯手朝第3座大滿貫女雙金盃邁進。

都在今年元月初剛過32歲生日的謝淑薇、彭帥，2013年溫布頓、2014年法網聯手贏得雙料四大賽金盃，也是2013年WTA年終總決賽冠軍，且曾並列世界女雙球后寶座。小薇此行女單雖於16強惜敗，仍追平自己2008年澳網最佳戰績。稍早另組8強戰中，人高馬大的的芭波絲／茉蘭丹諾維琪則歷經3盤搶7出線，淘汰頭號種子詹詠然／捷克赫拉可娃（Andrea Hlavackova）。

「螃蟹（彭謝）配」晉級四強。（資料照，歐新社）

謝淑薇。（資料照，歐新社）