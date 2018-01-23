電競》施文彬出席運動餐廳開幕 SMG、《爐石》Virtual獲頒榮譽選手獎座

SMG與Virtual獲施文彬頒發獎座。（取自SMG臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕社團法人台灣電競協會理事長施文彬昨（22）日出席由香港中國數碼文化集團與數碼文創共同成立的運動美式餐廳HURRY sports club開幕儀式，並頒發「榮譽選手獎座」給受邀的《傳說對決》戰隊SMG與《爐石戰記》選手Virtual，前者於去年底在AIC勇奪世界冠軍、後者則是在暴雪娛樂舉辦的全明星邀請賽中擊敗各國頂尖選手，贏得冠軍獎盃。

近年台灣選手奪下不少電競項目世界冠軍，從去年《英雄聯盟》2017 IEM極限大師賽的閃電狼、7月EVO的格鬥遊戲選手林家弘、11月《傳說對決》AIC 2017的SMG、年底《爐石戰記》全明星賽的Virtual到昨日《爐石戰記》2017世界巡迴賽全球總決賽的閃電狼「大哥」tom60229。紛紛讓世界看見台灣電競底蘊。

施文彬回顧，協會第一次頒發榮譽選手講座是在2013年的《星海爭霸》選手「台灣蟲王」楊家正、2017年頒出第二座給閃電狼戰隊，今年才剛開始就連頒兩座，他相信以台灣選手的傑出表現，「不會是句點」，未來還會繼續頒下去，「絕對每年都會有世界冠軍」。

SMG去年底在AIC 2017奪下冠軍，讓世界看到台灣電競好手實力。（取自SMG臉書）