NBA》表弟超狂數據史上第5！詹皇發推嗆「太變態」

卡森斯繳半世紀後超狂數據。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今以132：128在二度延長賽擊敗公牛，「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）上場51分鐘，轟下賽季新高44分，外帶24籃板10助攻，不僅拿下本季第二次「大三元」，這個超狂數據更是聯盟第5人！

根據統計，卡森斯成為NBA史上第5位單場獲得至少40分20籃板10助攻的球員。上一位要追溯到半世紀以前，傳奇球星「大帥」張伯倫（Wilton Chamberlain）在1968年3月18日以53分32籃板14助攻寫下紀錄。

此外張伯倫以6次高居首位，貝勒（Elgin Baylor）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）及「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）各有1次。

鵜鶘主帥詹崔（Alvin Gentry）賽後受訪時說：「卡森斯今晚的數據是歷史性的，聯盟上一次出現這種數據還要追溯到50年前，他的表現非常出色，攻守方面都打出侵略性。」

就連「詹皇」詹姆斯（Lebron James）也發推特大讚卡森斯，文中寫道，「哥們冷靜一下，你今晚的數據太變態了！」

Yo @boogiecousins chill out man!! Sheesh!!! Super sick stat line — LeBron James （@KingJames） 2018年1月23日

卡森斯繳半世紀後超狂數據。（美聯社）