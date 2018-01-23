鬥陣特攻》「黑貓」D.Va造型太吸睛 玩家：這個必買啊！

[1]D.Va黑貓造型即將於明日改版推出。（取自鬥陣特攻twiiter）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕向來以精美造型聞名的《鬥陣特攻》將在明（24）日更新版本，帶來全新英雄傳說造型，包括黑手拳王、諾娃奪命女、屠夫攔路豬等，根據官方推特最新訊息，人見人愛的D.Va黑貓造型也要登場啦！這些造型多變的也令不少玩家直喊「該課金了」。

Tomorrow our cosmetics update arrives in Overwatch!



Today's reveal: BLACK CAT D.VA （Legendary Skin） pic.twitter.com/5D9jgQDnWd — Overwatch （@PlayOverwatch） 2018年1月22日

《鬥陣特攻》明日的改版即將迎接眾多更動，最重要的內容便是將為26位英雄納入超過100項物品更新，包括造型、噴漆、玩家頭像與表情符號。 其中，最受玩家關注的自然是隨時都能展現出來的外觀造型，目前釋出的訊息包括炸彈鼠、麥卡利、死神、辛梅塔與禪亞塔五個史詩造型及12個傳說造型，其中有多位英雄造型與《暴雪英霸》有所共鳴，包括「桑雅」札莉雅、「諾娃」奪命女、「屠夫」攔路豬等。 近日官方幾乎是每天都會小幅釋出全新造型，吊足玩家胃口，昨晚半夜再釋出大家期待已久的D.Va「黑貓」造型，從官方宣傳短片可以看見D.Va有著一對貓耳、雙馬尾與黑色洋裝，甚至裝甲還多了一個俏皮的尾巴，更是讓不少玩家瘋狂，直呼要「課金」購買了。

[2]「屠夫」攔路豬。（取自鬥陣特攻官方網站）

[3]「諾娃」奪命女。（取自鬥陣特攻官方網站）

[4]「桑雅」札莉雅。（取自鬥陣特攻官方網站）

[5]「黑貓」D.Va。（取自鬥陣特攻官方網站）

[6]各種噴漆也將推出。（取自鬥陣特攻官方網站）