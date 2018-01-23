路跑》2018年台新女子半馬 4月15日美麗開跑

〔記者林岳甫／綜合報導〕2018 Taishin Women Run Taipei將於4月15日登場，屆時將在台北市政府前廣場起跑，終點為大佳河濱公園，賽事分為半程馬拉松和10公里組，並以「Follow No One」為訴求主張，鼓勵女性拋開框架、突破極限。

本屆主辦單位與運動品牌New Balance合作，將提供參加的女性朋友，輕薄透氣、好穿又舒適的專業背心，更選用2018流行色彩「亮橘紅」，要讓參賽者穿上此件賽衣，成為春天裡的美麗焦點，賽後也能拿到「文青好好袋」及夢幻玫瑰獎牌。

文青好好袋。（大會提供）

透氣舒適又亮眼的專業背心。（大會提供）

至於參加半馬，挑戰自我的女孩，能獲得專屬完賽毛巾及T恤，並獲得獨享完賽毛巾及Finisher T恤，紀念參賽者的英雌時刻。

半馬女孩專屬-完賽毛巾及T恤。（大會提供）

除了上述的精美好禮，TWRT（Taishin Women Run Taipei）更是站在女生的立場，安排了很多賽後的貼心服務，包括：編髮區、美甲區、美妝區、放鬆區、伸展區，期望全國女性朋友，能一起前來參加路跑盛典。

此外，4月12日至14日於松菸舉辦EXPO設置跑向世界宣言牆，參加2018 Women Run Taipei的跑者，可以在宣言牆上寫下參賽宣言，還有機會抽中世界級馬拉松賽事的參賽名額與來回機票，包括2018布魯克林半馬、2018紐約馬拉松、2019倫敦馬拉松、2019名古屋國際女子馬拉松。

2017女子半馬賽事畫面。（大會提供）

賽事路線規劃：

21.0975公里組：臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→右轉金山南路→新生高架（南往北） →下北安匝道→北安路→明水路→樂群一路→右轉（基16）美堤疏散門→美堤河濱公園→彩虹河濱公園→上麥帥一橋至左岸→觀山河濱公園→迎風河濱公園→大佳河濱公園-龍舟看台（終點）。

10公里組：臺北市政府前市民廣場（起點）→仁愛路4至2段→至林森南路口前原線折返→左 轉金山南路→新生高架（北往南）→左迴轉濱江匝道→左轉濱江街→左轉基10林安泰疏散門→直行高速公路橋下自行車道→大佳河濱公園網球場旁自行車道→大佳河濱公園-噴水池（終點）。