爆米花聯盟》陳毅宏致勝一擊 合庫險勝興富發奪首勝

合庫賽後相互擊掌慶祝勝利（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017-18年爆米花棒球聯賽今（23）日於天母進行冠軍賽首戰，季賽第一的合作金庫迎戰從挑戰賽晉級的臺北興富發，合庫靠著陳毅宏、許誌峰安打要回領先，加上後援投手聯手把關，讓興富發反撲功虧一簣，終場3：2擊敗興富發，冠軍系列賽首戰拔得頭籌。

合庫推出亞錦賽國手吳昇峰掛帥先發，雖然開賽遭逢亂流，吳昇峰仍順利度過首局滿壘危機，隊友林祖傑也在三局下擊出陽春彈助合庫先馳得點。6局上黃健隆接手投球，一出局滿壘時合庫策動雙殺不成，使興富發藉由野手選擇扳平戰局，不過合庫隨即在下半局反擊，陳毅宏面對接替登板的林蔚諭一棒擊出超前分，自己也在代打建功的許誌峰安打跑回第三分。

陳毅宏單場雙安攻下勝利打點幫助合庫取勝（棒協提供）

興富發雖然力圖反撲，7局上再度攻佔得點圈，可惜面對合庫後援投手唐嘉駿卻無力再敲安，吳界煌在九局上二出局擊出陽春砲，但攻勢沒能延續，興富發2：3惜敗。

賽後合庫總教練許順益說，今天運氣比較好一點，危機的時候都有把傷害減到最低，選手也都適時地跳出來帶動攻勢，有攻勢才有贏球的機會，林祖傑今天全壘打帶動氣勢外，六局上的撲接雖然沒有抓到雙殺，不過也成功減少對手得到更多分的機會。

林祖傑表示，上場就是盡力去拚，也會希望把好表現拿出來給教練看，除了可以拚冠軍外，也希望能拚拚亞運的資格。至於敲出勝利打點的陳毅宏則說，今天擊球的感覺都還不錯，前兩次雖然都進手套，面對機會的時候一樣是以咬中球心為準，還要再拿兩勝才是真正的勝利。

林祖傑全場攻守俱佳貢獻一發陽春彈（棒協提供）