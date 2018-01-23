WSBL》台元大補強 仍不敵國泰18分

電信王維琳。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕第13季WSBL今晚進行原16日晚間因體育館計時器故障延期的兩場賽事，中華電信得分主力陳晏宇因傷缺陣，中鋒王維琳挺身而出，繳出19分、11籃板「雙十」成績單，包括終場壓哨的超大號三分球，率隊60：53擊敗台電，進帳本季第二勝。

電信王維琳。（記者羅沛德攝）

電信全場最多領先達11分，未料末節攻守失序，台電趁勢拉出9：3的反撲，將比分縮小至1分，雙方鏖戰至最後一刻才分勝負，台電終場前14秒發生致命失誤，也讓總教練林紀妏執教生涯首勝泡湯，台電戰績0勝6敗，敬陪末座。

台電教練林紀妏。（記者羅沛德攝）

台電教練林紀妏。（記者羅沛德攝）

台電張詩婕切入禁區。（記者羅沛德攝）

本季全勝的國泰全力鞏固后座，後衛黃英利斬獲全隊最高19分，率隊於末節尾聲拉出13：2的關門攻勢，穩住勝局，終場國泰87：69擊敗台元，開季六戰全勝，穩居后座。

國泰黃英利。（記者羅沛德攝）

國泰黃英利。（記者羅沛德攝）

下週一（29日）起在新北市板橋體育館續有WSBL賽事進行，29日晚間六點台元出戰台電、晚間七點四十分國泰人壽出戰中華電信，本季全部賽程免費入場，球學頻道提供網路直播服務（直播網址wsbl.choxue.com）。