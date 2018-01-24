NBA》灌籃大賽名單出爐 各方好手齊聚一堂

A.戈登。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管聯盟下週才會公布正式參賽者名單，但據《Yahoo Sports》記者報導，魔術前鋒A.戈登（Aaron Gordon）、溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）以及獨行俠新秀史密斯（Dennis Smith Jr.），都會是2018灌籃大賽的參賽選手。

這將是A.戈登連續第3年參加灌籃大賽。本賽季，他場均能貢獻18.4分8.2籃板。在2016年，A.戈登曾和拉文（Zach LaVine）爭奪灌籃大賽冠軍，最終煞羽而歸。

本季從雷霆轉戰溜馬，打出身價的「Mr.360」歐拉迪波場均能轟下24.2分5.2籃板，兩項數據都是生涯新高。在2015年的灌籃大賽上，以些微的差距敗給拉文，排名第二。

今年備受矚目的獨行俠新秀史密斯，在進入聯盟前就以猛爆性的體能著稱，場均能為獨行俠拿到14.8分4.6助攻。

而消息來源指出，湖人隊的小南斯（Larry Nance Jr.）很有可能也是參賽者之一，但他還沒有決定好是否會參賽。值得一提的是他的父親老南斯（Larry Nance），曾在1984年第一屆灌籃大賽上，先後擊敗過「J博士」厄文（Julius Erving）以及「人體精華影片」威金斯（Dominique Wilkins），勇奪該年的冠軍。