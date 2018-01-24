NBA》明星賽替補名單出爐 勇士連兩年4人入選創紀錄

2018/01/24 08:39

勇士D.格林（左）湯普森（右）再度入選明星賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟今天公布本屆明星賽東西部完整替補名單，兩邊各有7名球員入選。

西部球員入選的有K.湯普森（Klay Thompson）、D.格林（Draymond Green）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）J.巴特勒（Jimmy Butler）湯斯（Karl-Anthony Towns）里拉德（Damian Lillard）和艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge），而勇士在明星賽先發分別由柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）入選，勇士連2季有4人進入明星賽，史上頭一遭。

東部入選的球員則有波辛傑斯（Kristaps Porzingis）哈佛德（Al Horford）洛夫（Kevin Love）歐拉迪波（Victor Oladipo）沃爾（John Wall）畢爾（Bradley Beal）和羅利（Kyle Lowry）。

本屆明星賽是由東西部最高票的球員擔任隊長，分別是「詹皇」詹姆斯（Lebron James）及柯瑞（Stephen Curry），兩位隊長分別從先發及替補名單分別挑選球員入隊，而詹姆斯是本屆的最高票，所以將由他優先挑選球員。

巫師雙槍沃爾（左）畢爾（右）同時入選明星賽。（資料照，法新社）

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