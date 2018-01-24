NBA》明星賽再攜手詹皇？厄文：拭目以待吧！

2018明星賽厄文是否會再度攜手詹皇，引發關注。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018洛杉磯明星賽，將由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）擔任東部隊長，對抗則由「萌神」柯瑞（Stephen Curry）。而「詹皇」是否會優先挑選昔日搭擋厄文（Kyrie Irving）也讓外界好奇，今天厄文也被問到了這個問題，不過他的反應倒是相當淡定。

去年夏天，厄文在與高層會面時主動提出想要被交易的想法，被傳出是因為不想跟「詹皇」在同支球隊一起打球。詹姆斯得知消息後，當時也在受訪時表示自己對厄文的主動求去，感到相當震驚和失望。

厄文與詹姆斯是騎士的前搭擋。（資料照，美聯社）

本季明星賽改制，由東、西部票數最高的球員擔任隊長，並讓隊長挑選隊友，決定誰擔任先發、替補，這次得票數最高的詹姆斯也將擁有優先挑選的權利。

而厄文日前接受《TMZ SPORTS》訪問，也被問到是否會期待自己能成為第一個被「詹皇」欽點的球員。而他則回應：「這很令人興奮，會有兩名隊長，我覺得這樣很棒，就讓我們拭目以待吧！」

而被問到如果沒能成為被第一個被挑選的球員，是否會很失望呢？「能入選全明星賽，對我來說就是很幸運的事了，我非常感激能有這次機會。」厄文說道。

根據新的明星賽規則，挑選隊友的標準將是先發隊友就從入選先發的其他8人裡挑選，其他則從今（24）日公佈的替補名單中挑選，而最終名單將會在1月26日公布。