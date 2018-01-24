NBA》史上最年輕！詹皇達成3萬分里程碑（影音）

詹姆斯生涯3萬分達陣。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕騎士看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天率隊作客挑戰馬刺，首節攻下8分，順利完成生涯3萬分成就，成為史上第7人，也超越布萊恩（Kobe Bryant），成為締造這項里程碑的最年輕球員。

在此役開打前，詹姆斯只需7分就能締造3萬分里程碑，而他在首節就攻下8分，在該節最後0.1秒跳投得分，順利突破3000分門檻，詹姆斯完成紀錄後，也在休息時間與隊友擁抱慶祝，現場觀眾也以熱烈掌聲見證這歷史性的一刻。

詹姆斯成為第7位加入3萬分俱樂部的成員，前6人分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）和諾威斯基（Dirk Nowitzki）。

詹姆斯也以33歲擠下布萊恩（34歲），成為史上最年輕的3萬分得主，更是史上首位至少3萬分、7千助攻、7千籃板的球員。

詹姆斯。（美聯社）

詹姆斯與魏德慶祝。（今日美國）

詹姆斯。（今日美國）