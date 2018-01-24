NBA》入圍最佳動畫短片 布萊恩將角逐奧斯卡

布萊恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人傳奇退役球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）在NBA生涯留下許多豐功偉業，而他也有望在電影界闖出名堂，他與前迪士尼動畫大師基恩（Glen Keane）共同製作的動畫《親愛的籃球》（Dear Basketball）獲得了奧斯卡提名，將角逐最佳動畫短片。

美國影藝學院今公布奧斯卡完整入圍名單，「親愛的籃球」（Dear Basketball）入圍最佳動畫短片，這部動畫是由布萊恩退休後自行創作的詩篇拍攝而成，他同時也擔任該片監製與配音，並請來知名作曲家威廉絲和動畫師基恩來共同製作。

布萊恩得知入圍後非常開心，「這簡直是超乎想像，感謝製作團隊讓他的詩篇提升到另一個境界，能成為他們的一分子，我感到相當榮幸。」