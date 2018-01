NBA》入圍最佳動畫短片 布萊恩將角逐奧斯卡

布萊恩。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人傳奇退役球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)在NBA生涯留下許多豐功偉業,而他也有望在電影界闖出名堂,他與前迪士尼動畫大師基恩(Glen Keane)共同製作的動畫《親愛的籃球》(Dear Basketball)獲得了奧斯卡提名,將角逐最佳動畫短片。

美國影藝學院今公布奧斯卡完整入圍名單,「親愛的籃球」(Dear Basketball)入圍最佳動畫短片,這部動畫是由布萊恩退休後自行創作的詩篇拍攝而成,他同時也擔任該片監製與配音,並請來知名作曲家威廉絲和動畫師基恩來共同製作。

布萊恩得知入圍後非常開心,「這簡直是超乎想像,感謝製作團隊讓他的詩篇提升到另一個境界,能成為他們的一分子,我感到相當榮幸。」

What?? This is beyond the realm of imagination. It means so much that the @TheAcademy deemed #DearBasketball worthy of contention. Thanks to the genius of @GlenKeanePrd & John Williams for taking my poem to this level. It's an honor to be on this team. #OscarNoms pic.twitter.com/M2joyk9D1V