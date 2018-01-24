NBA》入選全明星很激動！追夢綠：但奪冠還是終極目標

D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽東西部完整替補名單今天稍早已公佈，而勇士隊連續兩年都有4名球員入選堪稱最大贏家，除了入選先發的西部隊長柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）之外，大熱門K.湯普森（Klay Thompson）與D.格林（Draymond Green）也順利入選明星賽替補，而格林今天在受訪時也談到自己入選的感想。

「很明顯，這會讓你很期待，」格林說道，「就因為知道這（入選明星賽）是一件很困難的事，所以我才會覺得非常激動！」

在過去兩個球季，格林都入選了全明星替補陣容，不過在本季全明星替補名單公佈之前，格林是否能入選都還是未知數，因為在之前的球迷投票中，格林在名列西部前鋒第二，僅僅落後於他的隊友杜蘭特，但在媒體和球員投票中，格林就僅分別排在第六位和第七位，而在綜合投票排名上，格林則是排在西部前鋒第四名。

「這真的很棒，」格林說，「這代表著，要入選全明星賽並不是一件容易的事！」

本季格林場均貢獻11.3分7.9個籃板和7.6次助攻，命中率為46.3%，生涯兩次大三元的格林，助攻數排在聯盟第五位，前鋒中僅次於詹姆斯（LeBron James）的8.7次 。

「我想成為一名全明星球員也想成為聯盟中最出色的球員之一，但最終我仍是來拿下總冠軍。」格林說道。

勇士隊連續兩年都有4名球員入選。（資料照，歐新社）

